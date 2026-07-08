Çin'den bozulan ABD-İran ateşkesi için ilk yorum

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD-İran arasında yeniden başlayan saldırılara ilişkin konuştu.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mao, çatışmaların başlamasının hiçbir tarafın çıkarına olmadığını vurgulayarak temel sorunların askeri hamlelerle çözülemeyeceğini belirtti. Mao, ABD ve İran'a mutabakatı tam olarak uygulama, anlaşmazlıkları diyalog ve müzakereler yoluyla çözme ve güç kullanmaktan kaçınma çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) gece saatlerinde yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın "ticari taşımacılığa yönelik saldırıları" gerekçe gösterilerek, ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlendiğini duyurulmuştu.

Fars Haber Ajansı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve İHA'larla hedef aldığını kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise bugün 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'la mutabakata yönelik soruya, "Benim için bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." yanıtını vermişti.