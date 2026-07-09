Xiaomi elektrikli araç yarışında yeni seriyi piyasaya sürdü

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi perşembe günü Sky Nomad isimli yeni SUV serisini kamuoyuna duyurdu. Firma akıllı telefon pazarındaki büyüme yavaşlarken otomobil sektöründeki atılımlarını hızlandırıyor. İcra Kurulu Başkanı Lei Jun sosyal medya platformu Weibo üzerinden araçlardan birinin tanıtım afişini paylaştı. Yönetici Çince adı Xiaomi Pengcheng olan genişletilmiş menzilli elektrikli araç serisinin akıllı, çok yönlü ve geniş SUV modellerinden oluşacağını belirtti.

Xiaomi otomotiv yatırımlarıyla gelir modelini değiştiriyor

EREV modelleri batarya sürüş menzilini uzatmak amacıyla içten yanmalı motoru jeneratör olarak kullanıyor ve geleneksel benzinli hibritler ile tamamen bataryalı araçlar arasında yer alıyor. Teknoloji devi yeni lansmanıyla Li Auto gibi üreticilerin popülerleştirdiği farklı bir kategoriye adım atıyor. Xiaomi mühendisleri SU7 sedan ve YU7 crossover modelleriyle son iki yılda elektrikli araç birimini ana gelir kaynaklarından birine dönüştürdü. Firma dar kar marjları ve yüksek maliyetli yatırımlara rağmen durgunlaşan pazar payını otomotiv satışlarıyla telafi ediyor.

Teslimat rakamları ve rekabet dinamikleri piyasayı şekillendiriyor

Şirket ürettiği otomobilleri Tesla markasına karşı yüksek teknolojili Çin alternatifi olarak pazarlıyor ve SU7 ile YU7 serilerini Model 3 ile Model Y araçlarının karşısına konumlandırıyor. DCar otomobil bilgi platformu verileri Xiaomi şirketinin Haziran 2025 lansmanından haziran ayı sonuna kadar Çin pazarında 258.232 adet YU7 crossover teslimatı yaptığını raporladı. Amerikalı rakip ise aynı dönemde ülke genelinde 471.207 adet Model Y sattı. Üretici yerel pazardaki yavaşlamayı aşmak amacıyla gelecek yıl Avrupa pazarına araç ihraç etmeyi planlıyor.

Xiaomi yöneticileri otomobili yeni bir yaşam alanı olarak görüyor

İcra Kurulu Başkanı Lei Jun araç sahiplerinin Xiaomi otomobillerini ikinci bir ev olarak benimsediklerini vurguladı. Yöneticiye göre modern kullanıcılar için araçlar yalnızca bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp hareketli alan işlevi görüyor. Firma kilitlenmiş siparişlerle mevcut modellerin üretimini garanti altına alıyor. Üretici henüz rakipleri gibi yurt dışına araç ihraç etmediği için iç pazardaki daralmanın operasyonel risklerini taşıyor.