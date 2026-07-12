ABD'li senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

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ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla tanınan ve uzun yıllardır Kongre'de görev yapan ABD Senatörü Lindsey Graham, ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Kısa süre önce 71 yaşına giren Graham'ın ölüm haberi, ofisi tarafından pazar gününün ilk saatlerinde kamuoyuna duyuruldu.

Graham'ın ofisinden yapılan açıklamada, "11 Temmuz Cumartesi akşamı, ABD Senatörü Lindsey Graham kısa süren ve ani gelişen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Senatör Graham'ın ailesi bu dönemde edilen dualar için teşekkür ediyor ve son derece zor geçen bu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadelerine yer verildi.

Rahatsızlığının ayrıntısına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Trump'ın eleştirmeniyken yakın destekçisi oldu

Askerî hukuk alanında uzmanlaşan ve Hava Kuvvetleri yedek albayı olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Graham, dış politikadaki sert tutumuyla tanınıyordu.

Irak Savaşı'na destek veren Graham, uzun yıllar boyunca İran'a yönelik askerî müdahale çağrılarında bulundu. Mevcut çatışma sürecinde de Trump'ın politikalarını en güçlü şekilde savunan isimler arasında yer aldı.

Graham, 2016 yılında ABD başkanlığı için aday olmuş ve seçim sürecinde Donald Trump'a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Ancak ilerleyen yıllarda siyasi tutumunu değiştiren Graham, Kongre'de Trump'ın en sadık ve öne çıkan destekçilerinden biri haline geldi.

Türkiye'ye F-35 kısıtlamalarını destekliyordu

Geçmişte Türkiye'ye yönelik F-35 kısıtlamalarının ve yaptırımların en güçlü savunucuları arasında yer alan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ne de katılmıştı.

Türkiye'yi NATO'nun vazgeçilmez üyelerinden biri ve önemli bir ekonomik ortak olarak değerlendiren Graham, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına karşı çıktı.

Graham ayrıca Türkiye'nin, ABD'nin Suriye'de destek verdiği YPG/PKK'ya yönelik askerî operasyonlarını sert biçimde eleştirdi. Bu süreçlerde Ankara'ya yaptırım uygulanmasını savunan isimlerin başında geldi.

İsrail'den ilk açıklama

Graham'ın ölümünün ardından İsrail'den ilk açıklamalardan biri, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'den geldi. Ben-Gvir, sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İsrail, en büyük dostlarından birini kaybetti. Senatör Lindsey Graham, İsrail'in yanında durdu, çünkü bu kolaydı değil, doğru olduğuna inandığı için. Sarsılmaz desteği, cesareti ve ahlaki netliği, milyonlarca İsraillinin hayranlığını kazanmasını sağladı. İsrail Devleti, onun dostluğunu, sarsılmaz desteğini ve İsrail'in güvenliğine olan kararlı bağlılığını daima hatırlayacaktır."