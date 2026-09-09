ABD'nin borcu saniyede 85 bin dolar arttı

ABD Kongresi Ortak Ekonomi Komitesi (JEC), ülkenin brüt ulusal borcunun 40 trilyon dolara ulaştığını bildirdi. Komitenin verilerine göre bu tutar, kişi başına 117 bin 279 dolara, hanehalkı başına ise 297 bin 522 dolara karşılık geliyor.

JEC Başkanı David Schweikert'in derlediği veriler, toplam borcun son bir yılda 2,67 trilyon dolar, beş yıllık dönemde ise 11,68 trilyon dolar büyüdüğünü gösteriyor. Son bir yıldaki artış, kişi başına 7 bin 806 dolar, hanehalkı başına yaklaşık 20 bin dolar olarak hesaplandı.

Borç saniyede 85 bin doların üzerinde artıyor

Rapora göre ABD'nin borcu son bir yılda saniyede ortalama 85 bin 111,72 dolar yükseldi. Artışın günlük ortalaması 7,35 milyar dolar, saatlik ortalaması 306,4 milyon dolar, dakikalık ortalaması ise 5,11 milyon dolar oldu.

Komitenin aylık bütçe güncellemesinde, son üç yıldaki ortalama günlük artışın devam etmesi halinde borcun ocak ortasında 41 trilyon dolara ulaşacağı öngörüldü. Bu eşiğin ardından 151 gün içinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık ek artış yaşanabileceği, böylece Haziran 2027 civarında 42 trilyon dolar seviyesinin görülebileceği belirtildi.

Peterson: Maliyet vergilere ve kredi ödemelerine yansıyor

Peterson Vakfı Başkanı ve CEO'su Michael Peterson, ulusal borcun vatandaşlara doğrudan bir fatura olarak gönderilmediğini, ancak finansmanının kamu tarafından karşılandığını ifade etti.

Peterson'a göre artan borçlanma faiz oranlarını yükselterek konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı kullanımının maliyetini artırıyor. Vatandaşlar, ulusal borç için ay sonunda ayrı bir ödeme yapmasa da bu yükü vergiler ve yükselen yaşam maliyetleri üzerinden taşıyor.

Borcun ortalama faiz oranı yükseldi

JEC verilerine göre, piyasada işlem görebilen toplam ulusal borcun ortalama faiz oranı Ağustos 2026'da yüzde 3,475'e çıktı. Bu oran bir yıl önce yüzde 3,415, beş yıl önce ise yüzde 1,458 düzeyindeydi.

Komite ayrıca son 12 ayda güven fonlarına yapılan faiz ödemelerinin toplam 294,76 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu ödemelerin aylık ortalaması 24,56 milyar dolar olarak hesaplandı.