ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında İHA düşürüldü
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil'de bulunan ABD Başkonsolosluğu yakınlarında konuşlu hava savunma sistemleri, bölgede tespit edilen bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi.
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki ABD Başkonsolosluğu çevresinde insansız hava aracı (İHA) tespit edildi.
Başkonsolosluk yakınlarında konuşlu hava savunma sistemleri devreye girerek, İHA'yı etkisiz hale getirdi. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme başlatırken, İHA'nın menşeine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA