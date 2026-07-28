Acemoğlu'nun çağrısı Musk'ı köşeye sıkıştırdı! Paranın önemini test eden tartışma

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Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'a servetiyle ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Musk'ın gelecekte yapay zekâ nedeniyle paranın önemini yitireceğine yönelik söylemlerini hatırlatan Acemoğlu, milyarder iş insanına servetini bağışlama sözü vermesini önerdi.

Tüm servetini bağışlama sözü

Acemoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer 2036'da paranın önemi kalmayacaksa, yaklaşık 1 trilyon dolarlık servetinizi en geç 2036'ya kadar hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt edin. Bu, teknolojiye olan inancınızı güçlü şekilde ortaya koyacaktır." ifadelerini kullandı.

Ekonomist ayrıca bağış yapılacak kuruluşların bağımsız ve tarafsız kurumlar tarafından onaylanması gerektiğini savundu.

Musk'tan sürpriz yanıt

Acemoğlu'nun paylaşımına kısa süre sonra yanıt veren Musk, "Aslında ben de buna benzer bir şey yapacağım" dedi. Ancak bunun ne anlama geldiğine veya nasıl bir bağış planladığına açıklık getirmedi.

Musk daha önce hayırseverlik konusunda temkinli bir yaklaşım sergilemiş, insanlara yardım etmenin önemli olduğunu ancak bunun çok zor olduğunu söylemişti.

Öte yandan Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott'ın milyarlarca dolarlık bağışlarını eleştirmiş ve Scott'ın faaliyetlerinin "dünyayı daha kötü bir yer haline getirdiği" görüşüne katıldığını belirtmişti.

Bağışları da tartışma konusu olmuştu

Musk Vakfı'nın varlıklarının da 2025 sonu itibarıyla 14 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin edilirken Musk'ın bağışlarının önemli bir bölümü kendi şirketlerinin faaliyet gösterdiği bölgelerdeki kuruluşlara yönlendiriliyor. Bu kuruluşların da Musk'ın şirketleriyle yakın ilişki içinde olduğu iddia ediliyor.

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