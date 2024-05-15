Afganistan'da helikopter kazası: 1 ölü 12 yaralı

Afganistan'ın orta kesimindeki Ghor vilayetinin Firoz Koh kentinde, askeri helikopter Harirud Nehri'nin kenarına düştüğü kaza meydana geldi. Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Enayatullah Khwarazmi, askeri helikopterin düştüğü kazaya ilişkin açıklama yaptı.

İHA'da yer alan habere göre açıklamada, "Sabah saatlerinde Hava Kuvvetlerine ait bir Mi-17 helikopteri düştü. Öncesinde Harirud Nehri'ne yuvarlanan bir minibüsteki yolcuların cenazelerini taşımak için görevlendirilen helikopter, teknik sorunlar nedeniyle acil iniş yapmak isterken duvara çarparak düştü. Maalesef 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Savunma Bakanlığı, hayatını kaybedenin ailesine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor" ifadeleri kullanıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.