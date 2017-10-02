AGİT'ten İspanya'ya 'orantılı güç kullanma' çağrısı

02 Ekim 2017

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Dairesi (ODIHR) Direktörü Ingibjörg Solrun Gisladottir, İspanya'nın Katalonya eyaletinde dün yapılan referanduma ilişkin, "İspanyol yetkililer, polisin yalnızca gerekli olduğunda ve orantılılık ilkesine sıkı sıkıya bağlı olarak güç kullanmasını sağlamalıdır." dedi.

Gisladottir, yaptığı açıklamada, İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen dün yapılan referandum sırasında yaşanan olaylar nedeniyle İspanya makamlarına, barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğüne saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

AGİT üyesi bütün devletlerin barışçıl toplanma ve ifade özgürlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ettiğini belirten Gisladottir, "İspanyol yetkililer, polisin yalnızca gerekli olduğunda ve orantılılık ilkesine sıkı sıkıya bağlı olarak güç kullanmasını sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

Referandum sırasında İspanyol güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 844 kişi yaralanmış, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA