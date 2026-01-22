Aliyev ve Trump Davos'ta bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen etkinlikler kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşme Davos'ta gerçekleştirilen "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni çerçevesinde gerçekleşti. Görüşmede Aliyev, Trump'ın yeniden başkanlık görevine gelmesinin ardından Azerbaycan ile ABD arasındaki ilişkilerde olumlu bir ivme yakalandığını ifade etti.

Aliyev, 8 Ağustos 2025'te Washington'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış gündeminin ilerletilmesine yönelik sağlanan anlaşmalarda Trump'ın oynadığı role dikkat çekti. Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme sürecinin somut sonuçlar doğurduğunu belirten Aliyev, bölgede barış ortamının tesis edildiğini ve bunun ticari ilişkilere de yansıdığını kaydetti.

Bu kapsamda Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri ihraç edildiğini aktaran Aliyev, üçüncü ülkelerden temin edilen tahılın da Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a ulaştırıldığını hatırlattı.

Bölgesel ulaştırma projelerine de değinen Aliyev, Azerbaycan'ı Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak ve Zengezur Koridoru olarak da anılan "Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP)" projesinin bölgesel bağlantılar açısından önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, Trump'ın başkanlığında oluşturulan **"Gazze için Barış Kurulu"**nun Orta Doğu'da barışın güçlendirilmesine ve küresel çatışmaların çözümüne katkı sunma potansiyeline dikkat çekildi. Azerbaycan'ın Barış Kurulu'na kurucu üye olarak davet edilmesinin, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ve Azerbaycan'ın küresel barışa verdiği önemin bir göstergesi olduğu değerlendirmesi yapıldı.