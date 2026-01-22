Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası çatışmaların çözümü amacıyla kurulmasını önerdiği Gazze Barış Kurulu için Davos’ta imza töreni düzenlendi. Trump, törende “Gazze için daha iyi bir geleceğin başlangıcındayız” dedi.

Davos Zirvesi’nde düzenlenen törende konuşan Trump, Orta Doğu başta olmak üzere birçok bölgede çatışmaların sona erdirildiğini savundu. Gazze’deki sürece ilişkin değerlendirmesinde Trump, “Gazze’deki savaş sona eriyor. Önceden çok büyük bir yangındı, artık kontrol altına alındı” dedi.

Trump, Orta Doğu’da 59 ülkenin barış sürecini desteklediğini öne sürerek, Hamas’ın silah bırakmaması halinde bunun sonuçları olacağını ifade etti. Gazze’nin silahsızlandırılması ve yeniden inşasının önemine dikkat çeken Trump, bölgenin “iyi yönetilmesi gerektiğini” söyledi.

“Barış Kurulu’na herkes katılmak istiyor”

Konuşmasında Gazze Barış Kurulu’nun uluslararası destek gördüğünü belirten Trump, “Her ülke bu barış kurulunun bir parçası olmak istiyor” dedi. Kurulda yer alan liderler için “çoğu benim arkadaşım” ifadesini kullanan Trump, dünya barışının bu iş birliğiyle sağlanabileceğini savundu.

Suriye ve Orta Doğu mesajları

Trump, Suriye’deki gelişmelere de değinerek yeni yönetimin olumlu adımlar attığını ve Suriye liderine güvendiğini söyledi. DEAŞ’la mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, örgütün ABD’nin önceki dönem operasyonlarıyla etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

BM ve küresel diplomasi vurgusu

Birleşmiş Milletler’in barış süreçlerinde daha etkin rol üstlenebileceğini belirten Trump, “Birleşmiş Milletler’in büyük bir potansiyeli var. Önümüzdeki dönemde birlikte çalışacağız” dedi.

Trump’ın konuşmasının ardından törene katılan liderler Gazze Barış Kurulu’na ilişkin belgeleri imzalayarak süreci resmen başlattı.