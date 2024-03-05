Alman ekonomisinde Trump endişesi

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW), eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden göreve gelmesi ve ithalat tarifelerini önerdiği kadar arttırması halinde Almanya ekonomisinin 2028 yılına kadar en az yüzde 1.2 oranında daralacağını savundu.

Önde gelen Alman iş dernekleri tarafından finanse edilen ve Berlin'deki politika yapıcılar arasında ağırlığı olan IW, makaleyi ABD başkanlık önseçim döngüsünde en çok eyaletin oy kullandığı gün olan "Süper Salı"dan bir gün önce yayınladı. Cumhuriyetçilerin olası adayı Trump, 5 Kasım'daki ABD seçimlerinde Başkan Joe Biden'ı yenmesi halinde tüm ithalata yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasını ve Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisinin 40 puan artırılarak yüzde 60'a çıkarılmasını önerdi.

IW çalışmasına göre, bu tarife şoku ilk yıllarda ABD ekonomik çıktısında geçici olarak yüzde 1-1.4'lük bir düşüşe yol açacak. Bunun başlıca nedeni ise yüksek tüketici fiyatları ve işsizliğin tüketim üzerindeki baskısı ve kısa vadede yatırımları etkileyecek bir güven şoku olacak olması... Ancak ticaret ve mali dengedeki iyileşmeler, ABD gayri safi yurtiçi hasılasının 2028 yılına kadar sadece biraz negatif olacak şekilde toparlanmasını sağlayacak.

“AB, hazırlıklı olmalı”

IW çalışmasına göre, Avrupa ve özellikle Almanya gibi ihracat odaklı ülkeler üzerindeki etki, hâlihazırda yüksek enerji fiyatları ve kalifiye işgücü eksikliği ile mücadele ederken bile çok daha şiddetli olacak. Araştırmaya göre, ihracattaki düşüş ve özel yatırımlardaki azalma nedeniyle Almanya'nın GSYH'si 2028 yılına kadar yüzde 1.2 oranında düşecek. Çin'in ithalat vergilerinde yüzde 40 puanlık bir artışla misilleme yapması halinde ise bu oran yüzde 1.4'e kadar düşebilir.

IW, "AB böyle bir senaryoya şimdiden hazırlanmalı. AB, Başkan Biden'ın kalan süresini ABD ile ticari ilişkilerini daha sağlam bir zemine oturtmak için kullanmalıdır" uyarısında bulundu. IW, "İkinci olarak, Trump seçilirse ve AB'ye karşı yeni ticaret engelleri uygulamakla tehdit ederse, AB buna karşılık verebilmelidir. Böyle bir tehdide karşı koymak için AB de inandırıcı bir misilleme tehdidinde bulunmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Delege sayısında rakibine 6 kata yakın farka ulaştı

Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin önseçimlerinde zaferler kazanmaya devam ediyor. Haftasonu Missouri, Idaho ve Michigan eyaletlerindeki ön seçimleri kazanan Trump, başkan adayı olmak için gerekli bin 215 delege sayısının 244’üne ulaşmış oldu. Tek rakibi Nikki Haley ise başkent Washington D.C.’deki ön seçimi kazanarak ilk ön seçim zaferini kazandı. Haley böylece 43 delegeye ulaşmış oldu.