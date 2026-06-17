Almanya Başbakanı Merz'den İsrail'e Lübnan uyarısı

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Başbakan Merz, Alman ARD televizyon kanalına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin​​​​​​​ Netanyahu ve İsrail hükümetinin, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın gerçekleşmesini istemeyebileceği yönündeki endişelere ilişkin soruyu yanıtlayan Merz, bu konuda kaygı duymadığını belirtti.

Lübnan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini aktaran Merz, İsrail'in güvenlik kaygılarını anladıklarını söyleyerek "Ancak bu durum komşu bir devletin (Lübnan) istikrarını sarsacak noktaya ulaşmamalıdır. Bu, tüm tarafların (G7 ülkeleri) ortak görüşüdür." dedi.

Çatışmanın sona erdirilmesinin önemine işaret eden Merz, "İsrail, çatışmayı körükleyen bir aktör haline gelmemeli, aksine çatışmanın sona erdirilmesinde aktif rol üstlenmelidir. Bunun için bir fırsat bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, İsrail hükümetiyle yapılan temaslarda bölgedeki çatışmaların hafifletilmesi ve anlaşmazlıkların sona erdirilmesi çağrısında bulunduklarını sözlerine ekledi.