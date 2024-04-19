Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Olaf Scholz Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirvenin sonuçlanmasının ardından Türkiye-AB ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Scholz yaptığı açıklamada AB'nin Türkiye ile mülteci mutabakatıyla ilgili müzakereleri yeniden yoğunlaştırmak istediğini söyledi.

"Türkiye her zaman kolay bir ortak olmasa da önemli bir stratejik ortaktır" ifadelerini kullanan Başbakan Scholz, bunun "pek çok konu" için geçerli olduğunu belirterek Türkiye ile geleceğe yönelik bir perspektife ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Almanya'nın bu nedenle, AB Komisyonu'nun "göç anlaşması ve karşılığında Türkler için AB'ye vize kolaylığı" konusunda müzakereler yürütmek üzere görevlendirilmesi için zirvede teşvik edici rol oynadığını belirten Scholz, "İyi bir iş birliği her iki tarafın da çıkarına olacaktır" vurgusunu yaptı.

AB zirvesinde açıklanan sonuç bildirgesinde, Türkiye ile son yıllarda sıkıntılı bir sürece giren ilişkilerin iyileştirmek istendiği ifade edilerek bunun için Ankara'nın ne denli yapıcı bir tavır sergileyeceğinin belirleyici olacağı dile getirilmişti.