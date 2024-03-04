Almanya nükleer enerji konusunda net: Yeniden dönmeyeceğiz

Başbakan Scholz, Baden-Württemberg eyaletindeki Sindelfingen'de bulunan meslek okulunu ziyaretinde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Bir öğrencinin nükleer santraller konusunda kendisine yönelttiği soruya yanıt olarak Scholz, "Eğer birisi, şimdi bir nükleer enerji santrali inşa etmeye karar verirse mevcut inşaat sürelerine göre 15 ila 20 yıl içinde hazır olacaktır. O zamana kadar bu konudaki tüm sorunlarımızı çözmüş olmamız gerekir." dedi.

Bu tür santrallerden elde edilen elektriğin rüzgar, güneş ya da diğer kaynaklardan sağlanan enerjiden daha pahalıya mal olduğunu, ayrıca uranyum rezervlerinin sınırlı bulunduğunu belirten Scholz, 20 yıl sonra geriye bakıldığında elektrik üretimi için kimin daha ucuz ve verimli karar verdiğinin görülebileceğini ifade etti.