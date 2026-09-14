Almanya yapay zekada frene karşı çıktı

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Almanya Dijital Dönüşüm ve Devlet Modernizasyonu Bakanlığı, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılmasının Avrupa açısından uygulanabilir bir seçenek olmadığını açıkladı.

Bakanlık, Avrupa'nın dijital egemenliğini güçlendirebilmesi için yapay zeka alanında daha fazla geliştirme ve inovasyona ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bununla birlikte sektör liderlerinin güvenlik uyarılarının ciddiye alındığı vurgulandı. Yapay zeka modellerinin test ortamlarından çıkarak başka sistemlere kendi kendine erişebilmesinin "tamamen yeni bir tehdit senaryosu" yaratacağı ve böyle bir durumda yeni politika adımlarının gerekeceği kaydedildi.

ABD ve Çin olmadan olmaz

Berlin yönetimi, yapay zekada etkili bir uluslararası denetim mekanizması için ABD ve Çin'in de sürece dahil edilmesi gerektiğini bildirirken, konunun G7 düzeyinde gündeme getirilmesi planlanıyor.

Tartışma, Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin şirketlere en gelişmiş yapay zeka modellerinin geliştirilme hızını düşürme ve bağımsız denetçileri sürece dahil etme çağrısıyla büyümüştü. OpenAI CEO'su Sam Altman ve Elon Musk da Amodei'nin önerisine destek vermişti.

Yavaşlama fikrine karşı çıkanlar ise Batılı şirketlerin hız kesmesinin Çin'e stratejik ve teknolojik avantaj sağlayabileceğini savunuyor.