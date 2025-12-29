Almanya'da 2026 endişesi: İşten çıkarma beklentisi artıyor

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yayımlanan son anket, Almanya'daki iş dünyasının büyük bölümünün 2026 yılına işten çıkarma beklentisiyle girdiğini ortaya koydu. Ankete göre, ülkede süregelen ekonomik kriz, özellikle sanayi sektöründe istihdam üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Çalışma kapsamında görüşlerine başvurulan 46 iş derneğinin 22'si, gelecek yıl işgücünde daralma beklediklerini bildirdi. Buna karşılık yalnızca 9 dernek istihdam artışı öngörürken, 15 dernek mevcut istihdam seviyelerinin korunacağını ifade etti.

Ankette, otomotiv, kağıt ve tekstil sektörleri üretimde gerileme beklentisinin en güçlü olduğu alanlar arasında yer aldı. Bu sektörlerin, küresel ölçekte artan korumacılık eğilimleri, zayıf ihracat performansı ve Almanya'nın fiyat rekabet gücünü olumsuz etkileyen yüksek yerel maliyetler nedeniyle zorlandığı vurgulandı.

"Krizin sona ermesini umanlar hayal kırıklığına uğrayacak"

IW Direktörü Michael Huether, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmesinde, "Ekonomik krizin hızlı ve kapsamlı bir şekilde sona ermesini umanlar 2026'da da hayal kırıklığına uğrayacak" ifadelerini kullandı. Huether, Alman ekonomisinin "daha düşük bir seviyede istikrar kazandığını" da sözlerine ekledi.

Anket sonuçları, yatırım iştahının da zayıf seyrettiğine işaret etti. Derneklerin yalnızca 11'i yatırım artışı beklerken, 14'ü kesinti, 21'i ise düşük seviyelerde durgunluk öngördü. Buna karşın savunma harcamalarındaki artıştan faydalanan havacılık ve gemi inşa gibi sektörlerde sınırlı da olsa olumlu bir tablo ortaya çıktı. Hizmetler sektörü ise geçen yıla kıyasla koşullarda bir miktar iyileşme bildirdi.