Almanya'da sanatçılar Türkiye'deki depremzedeler için konser verdi

Berlin Filarmoni salonunda verilen konsere çok sayıda klasik müziksever katıldı. Konserde, Türk besteci Kaan Bulak'ın depremzedeler için yazdığı "Sessizlik" adlı eserin prömiyeri de yapıldı. İki sanatçı konserinde Beethoven, Schubert ve Brahms'ın çello sonatlarından örnekler sundu.

Anna Fedorova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki büyük yıkımı, insanların yıkıntıların altında kaldığını görmenin çok korkutucu olduğunu belirterek, "İnsanın kalbini derinden yaralıyor, üzüyor." dedi.

Depremin ardından ilk düşüncesinin "bir şekilde yardım etmem gerek" olduğunu aktaran Fedorova, "Biz de depremzedeler için bu yardım konserini yapmayı düşündük. Bu beni çok heyecanlandırdı. Müzisyenler olarak biz de bu şekilde depremzedelere yardımcı olabiliriz." diye konuştu.

Fedorova, Türkiye’yi ve Türk insanını çok sevdiklerini belirterek, "Türkiye'de inanılmaz bir misafirperverlikle karşılanıyoruz. Böyle bir korkunç felaketin bir daha asla yaşanmamasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Benedict Kloeckner ise deprem felaketinin boyutunun kendisini şok ettiğini söyledi.

Depremden iki hafta önce Türkiye'de konser verdiğini hatırlatan Kloeckner, "Türkiye'de güzel zamanlar geçirmiştim. Yeni arkadaşlar edindim, Türk misafirperverliğini yaşadım. Ardından böyle bir felaket beni çok üzdü." şeklinde konuştu.

Türkiye'deki arkadaşlarının kendisine felaketin boyutunu anlattıklarını ve orada bir yardım konusunun gündeme geldiğini ifade eden Kloeckner, "Biz de Berlin Filarmoni'de daha önce organize edilen konserimizi depremzedelere yardım için kullanmayı amaçladık." bilgisini verdi.

Türkiye'de yaşayanlara "yalnız değilsiniz" mesajı

Düzenledikleri konserle Türkiye'de yaşayanlara "yalnız değilsiniz" mesajını vermek istediğini dile getiren Kloeckner, hep beraber yardımda bulunarak bu felaketin üstesinden gelinmesini istediğini kaydetti.

Kloeckner, yaraların sarmasının ardından deprem bölgesinde veya başka bir kentte depremzedeler için konser verebileceğini de vurguladı. Konserden elde edilen gelir Türkiye'deki depremzedelere gönderilecek.