AP'de seçim maratonu: Çekya ve İrlanda sandık başında

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke, Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini seçmek üzere sandık başına gidiyor. Dün Hollanda halkının sandık başlına gitmesiyle başlayan AP seçimleri, bugün Çekya ve İrlanda'da devam ediyor. Yaklaşık 3.6 milyon seçmenin bulunduğu İrlanda'da oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Çekya halkı ise saat 14.00'te sandık başına gidecek. Her iki ülkede oy verme işlemi 22.00'de sona erecek.

Estonya'nın tamamında oy verme işlemi başladı

AP seçimlerinde bazı ülkeler, katılım oranını arttırmak amacıyla vatandaşlarına erken oy kullanma imkanı sundu. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta ülke genelinde sadece belirli bölgelerde sandıkların kurulduğu Estonya'da bugün ülke genelindeki 377 sandık merkezinin tamamında oy kullanma işlemi başladı. Yaklaşık 980 bin seçmenin bulunduğu ülkede saat 12.00'de açılan sandıklar, 20.00'de kapanacak.

İHA'da yer alan habere göre, seçimlerde İrlanda vatandaşları ülkeyi Avrupa Parlamentosunda temsil edecek 14 vekili, Çekya vatandaşları 21 vekili, Estonya vatandaşları da 7 vekili belirleyecek.

Hollanda'da aşırı sağ sandıktan ikinci çıktı

Hollanda'da dün gerçekleştirilen seçimlerinin ardından sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı, İslam ve AB karşıtı Geert Wilders'ın liderliğini üstlendiği Özgürlük Partisi (PVV), İşçi Partisi ve Yeşil Sol İttifakı'nın (PvdA/GroenLinks) gerisinde kaldı.

2019 seçimlerinde 720 sandalyeli Avrupa Parlamentosu'nda sandalye elde edemeyen Özgürlük Partisi, bu seçimlerde 7 sandalye elde edecek. İşçi Partisi ve Yeşil Sol ittifakının sandalye sayısı ise 8 olacak. Gece saatlerinde seçim sonuçlarını değerlendiren Wilders, ilk resmi sonuçların açıklanacağı 9 Haziran'da birinci sırada yer aldıklarının görüleceğini öne sürdü. Wilders, “Bu gece en büyük kazanan açık arayla biziz. Güzel bir sonuç elde ettik” dedi. Yaklaşık 13 milyon seçmenin bulunduğu Hollanda'da seçime katılım oranı ise yüzde 47 oldu.

Sandalye sayısı nüfusa göre belirleniyor

AB üyesi ülkelerin Avrupa Parlamentosundaki temsil oranı, ülkelerin nüfuslarına oranla belirleniyor. Bu çerçevede Malta, Lüksemburg ve Güney Kıbrıs'ın parlamentoda 6'şar sandalyesi bulunurken, Almanya'nın 96 sandalyesi bulunuyor.

İlki 1979'da gerçekleştirilen ve bu yıl 10.'su düzenlenen AP seçimlerinde yaklaşık 360 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimlerin sonuçlarının küresel iklim politikalarından göç ve savunmaya, jeopolitik planda ise ABD, Rusya ve Çin'e yönelik siyasete etkileri olması bekleniyor.