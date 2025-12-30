Apple'ın en pahalı iPhone'u geliyor! Katlanabilir model gündemde

Teknoloji devi Apple, akıllı telefon dünyasında yeni bir dönemin kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

Yıllardır süren sessizliğini bozmaya yakın olan şirketin, katlanabilir ekranlı ilk modeli üzerindeki çalışmalarında sona yaklaştığı bildirildi. Sektördeki sızıntılarıyla tanınan Jon Prosser'ın paylaştığı veriler, Apple'ın mühendislik sınırlarını zorlayan bir cihaz tasarladığını ortaya koyuyor.

Apple'ın 'iPhone Fold' ya da muhtemel ismiyle 'iPhone Ultra' olarak adlandırılacak yeni modeli, tasarımıyla katlanabilir telefon pazarındaki standartları yeniden tanımlayacak.

iPhone Air'den bile ince olacak

Cihazın en dikkat çekici özelliği, kapalı haldeki 9 milimetrelik inanılmaz inceliği olacak. Her bir kanadı yaklaşık 4,5 milimetre olan bu gövde yapısı, markanın en zarif modellerinden biri olan iPhone Air'ı bile geride bırakıyor.

Menteşe Sorununa "sıvı metal" çözümü

Katlanabilir cihazların en büyük dezavantajı olan ekran izini ortadan kaldırmak isteyen Apple, bu modelde özel bir sıvı metal menteşe sistemi kullanıyor.

Basıncı eşit şekilde dağıtan metal bir plaka ile desteklenen bu teknoloji, panelin tamamen pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlayarak rakiplerinden ayrışmayı hedefliyor.

Ekran boyutları ve form faktörü

Kitap tarzı bir yapıda tasarlanan cihaz, kullanıcısına iki farklı ekran deneyimi sunuyor:

Dış Ekran: 5,5 inç büyüklüğünde pratik bir kapak paneli.

İç Ekran: Açıldığında 7,8 inçlik geniş bir çalışma ve eğlence alanı. Yatayda genişleyen bu yapı, cihazı bir telefondan ziyade avuç içine sığan kompakt bir tablete dönüştürüyor. Bu yönüyle Apple'ın, iPad mini kullanıcılarını da tek bir gövdede birleşen bu yeni form faktörüne çekmeyi planladığı görülüyor.

Teknik özellikleri

İnce gövde yapısını korumak adına Apple'ın Face ID teknolojisinden bu model özelinde vazgeçtiği belirtiliyor. Bunun yerine güç butonuna yerleştirilmiş yeni nesil bir Touch ID sensörü kullanılacak.

İşlemci: 2 nanometre mimarisiyle üretilen yüksek performanslı A20 Pro çip.

Kamera: Arka kısımda oval bir yuvada yer alan çift kamera kurulumu; iç ve dış ekranlarda ise delikli çentik formunda ön kameralar.

Bağlantı: Şirketin kendi üretimi olan C2 modem birimi.

Fiyatı ve çıkış tarihi ile yeni bir zirve

2026 yılının sonbaharında iPhone 18 ailesiyle birlikte görücüye çıkması beklenen "iPhone Ultra", siyah ve beyaz renk seçenekleriyle test ediliyor.

Ancak bu teknoloji harikasına sahip olmanın bedeli de oldukça yüksek olacak. Sızıntılara göre cihazın başlangıç fiyatının 2 bin ile 2 bin 500 dolar arasında olması bekleniyor.

Türkiye fiyatı nasıl olabilir?

Bu rakamlar Türkiye özelinde incelendiğinde, cihazın başlangıç fiyatı vergiler hariç tutulsa dahi mevcut dolar kuruyla yaklaşık 107.361 TL'ye karşılık geliyor.

2026 yılı için belirlenen 28.075 TL'lik asgari ücretle kıyaslandığında, Türkiye'deki bir çalışanın bu teknolojiye vergiler hariç fiyatıyla ulaşabilmesi için yaklaşık 3,8 aylık (115 gün) kazancını ayırması gerekecek.

Nihai satış fiyatı yasal vergilerle birlikte daha da yükselecek olan iPhone Ultra, Apple'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en maliyetli ürün olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.