Arda Turan Ukrayna'da yılın teknik direktörü seçildi

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Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Ligin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sezonun en iyi teknik direktörünü belirlemek için düzenlenen oylamada Arda Turan rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

Oylamada rakiplerini geride bıraktı

Oylamada LNZ Cherkasy Teknik Direktörü Vitaliy Ponomaryov ikinci sırada yer aldı. Polissya'yı çalıştıran Ruslan Rotan ise üçüncü oldu.

Arda Turan'ın ödüle uzanmasında, Shakhtar Donetsk ile geçirdiği başarılı sezon etkili oldu.

Shakhtar Donetsk ile şampiyonluk yaşadı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, geride kalan sezonda Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Shakhtar Donetsk ayrıca UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükselerek Avrupa'da da dikkat çeken bir performans sergiledi.