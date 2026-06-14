Göç baskısı referanduma taşındı: İsviçre kader oylamasına gidiyor

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İsviçre, ülke nüfusuna üst sınır getirilmesini öngören, 24 yıl boyunca nüfusun 10 milyonu aşmamasını öngören anayasa değişikliği için kritik bir referanduma gidiyor.

Oylama sonuçlarının öğle saatlerinden itibaren açıklanmaya başlaması bekleniyor.

Nüfusun yüzde 27’si göçmen

Sağcı İsviçre Halk Partisi' tarafından artan göç, kamu hizmetleri üzerindeki baskı ve konut sıkıntısından hareketle sunulan teklifin kabul edilmesi halinde nüfusun 10 milyona ulaşması, İsviçre'nin Avrupa Birliği ile serbest iş gücü dolaşımı anlaşmasını feshetmesine yol açabilecek bir süreci başlatabilecek.

Resmi tahminler, halihazırda 9 milyonun üzerine çıkan ülke nüfusunun 2040'ların başında 10 milyon seviyesine ulaşacağını gösteriyor.

İsviçre’de nüfusun yüzde 27’sini ise yurt dışında doğmuş İsviçre sakinleri oluşturuyor.

Anketler, seçmenlerin yüzde 52 ile "hayır" yönüne kaydığını gösterirken, yüzde 45 oranında seçmen öneriyi destekliyor. Yüzde 3’lük kesim ise hala kararsız görünüyor.