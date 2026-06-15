ASELSAN'dan 114,7 milyon dolarlık sözleşme

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ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılara yönelik yeni satış sözleşmeleri imzaladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre sözleşmelerin toplam tutarı 114,7 milyon dolar oldu.

ASELSAN'ın imzaladığı sözleşmeler; radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin ihracatını kapsıyor.

Açıklamada ayrıca insansız hava aracı ve insansız deniz aracı faydalı yüklerinin de söz konusu ihracat paketinde yer aldığı belirtildi.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak radar, hava savunma, elektro-optik ve haberleşme sistemleri ile İHA ve İDA faydalı yüklerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 114,7 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır."