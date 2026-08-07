Aşı tartışmaları yeniden alevleniyor: Trump yönetiminden yeni adım

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Trump yönetiminin, aşılar ve otizmle ilgili yeni bir başkanlık kararnamesi çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre, Trump'ın ek adımlar atılmasını istemesi üzerine hazırlanan taslak kararname önümüzdeki hafta kadar erken bir tarihte gündeme gelebilir. Ancak kararın kapsamı ve zamanlamasının henüz netleşmediği ifade edildi.

Soru ve endişeler bilimsel yöntemlerle ele alınacak

Beyaz Saray Sözcüsü Kush Desai, yaptığı yazılı açıklamada "dünyanın en iyi çocukluk çağı aşılama programının" oluşturulmasının hedeflendiği belirtilerek, aşılarla ilgili soru ve endişelerin bilimsel yöntemlerle ele alınacağı belirtildi.

Trump yönetimi daha önce de çocuklara önerilen aşı takvimini gözden geçirmeye yönelik adımlar atmıştı. Mayıs ayında yayımlanan bir başkanlık kararnamesiyle ABD'nin aşı takviminin daha az aşı öneren ülkelerle uyumlu hale getirilmesi hedeflenmişti. Ancak mahkeme, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı'nın aşı takvimini değiştirmeye yönelik bazı girişimlerini durdurmuştu.

İddiaya göre yeni kararname, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr.'ın otizmin nedenlerine yönelik yürüttüğü çalışmaları da kapsayabilir. Trump, geçen hafta düzenlenen kabine toplantısında Kennedy'den otizm araştırmalarındaki son duruma ilişkin bilgi isterken, Kennedy de "Size bir cevabımız olacak." yanıtını verdi.

Öte yandan, bugüne kadar yayımlanan çok sayıda bilimsel araştırma, çocukluk çağı aşıları ile otizm arasında nedensel bir bağlantı bulunmadığını ortaya koydu. Ayrıca otizmin tek bir nedene bağlanamadığı ve bu alandaki araştırmaların sürdüğü belirtiliyor.