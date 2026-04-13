Ateşkes işe yaramadı: Hürmüz'de gemi trafiği daha da geriledi

Küresel ticaretin kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda belirsizlik sürerken, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkese rağmen gemi geçişlerinde toparlanma görülmedi. Ateşkesin ilk beş gününde ticari gemi trafiğinin yüzde 10 azaldığı bildirildi.

ABD ve İran'ın Pakistan'da yürüttüğü müzakerelerde tarafların boğazın kontrolü konusunda anlaşmazlık yaşadığı aktarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, donanmalarının boğazdan geçmeye çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını açıklamıştı. Bu açıklama, ateşkes sonrası çatışmaların yeniden tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ise söz konusu açıklamaların "gerçeklikten uzak ve bir blöf" olduğunu savundu. Azizi, "Bu girişim savaş olarak sayılır ve biz buna karşılık vereceğiz. Ayrıca biz de henüz oyuna sokmadığımız diğer kartlarımızı ortaya koyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Savaş öncesinde, 1-27 Şubat döneminde boğazdan günlük ortalama 129 gemi geçiş yaparken, çatışmaların başlamasıyla bu sayı yüzde 90'ın üzerinde azaldı. 8 Nisan'da ilan edilen ve Trump'ın "Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması" şartına bağlanan iki haftalık geçici ateşkesin ardından da trafikte kayda değer bir artış yaşanmadı.

Geçişler yüzde 10 azaldı

MarineTraffic verilerine göre, 8-12 Nisan döneminde boğazdan toplam 55 ticari gemi geçişi gerçekleşti. Bu gemilerin 29'unun yüklü olduğu belirtildi. Aynı sayı, önceki beş günlük dönemde kaydedilen 61 gemiye kıyasla yaklaşık yüzde 10 düşüşe işaret etti.

Ateşkes sonrası dönemde boğazdan geçen gemilerin önemli bölümünü İran bağlantılı ham petrol ve petrol ürünleri taşıyan tankerler oluşturdu. Veriler, savaşın başlangıcından bu yana İran'ın günlük petrol ihracatının yaklaşık 1,5-2 milyon varil seviyesinde sürdüğünü gösterdi.

En yoğun gün 11 Nisan oldu

Boğazdan geçen gemilerin varış noktaları ağırlıklı olarak Umman, Çin, Hindistan, Pakistan, Malezya ve Brezilya oldu. Trafiğin en yoğun olduğu gün ise 14 gemi geçişinin gerçekleştiği 11 Nisan olarak kaydedildi.

TankerTrackers.com verilerine göre, aynı gün 2 milyon varil Irak ham petrolü ile Suudi Arabistan'a ait toplam 4 milyon varil ham petrol taşıyan üç büyük tanker boğazdan geçti. Bu gemilerden birinin Yunan, diğer ikisinin ise Çin sahipli olduğu belirtildi.