Avrupa borsaları yedinci günde de geriledi

Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi %0.4 düşerek bir haftanın dip seviyesine geriledi. Endeks en son Şubat 2018'de yedi gün üst üste gerilemişti. Faiz beklentilerine duyarlı olan teknoloji sektörü hisseleri ABD Hazine tahvil getirilerinin beklentilerin üzerinde açıklanan ISM hizmetler PMI verisinin ardından yükselmesiyle yaklaşık %1 geriledi.

Açıklanan güçlü veriler, yüksek enflasyonun sürdüğünü ve ABD'deki faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı yönündeki endişeleri kuvvetlendirdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası (Fed) bu ay faiz kararlarını açıklayacaklar.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da açıklanan veriler sanayi üretiminin Temmuz'da beklenenin hafif üzerinde gerilediğini göstermesi ekonomide ivme kaybına işaret eden son unsur oldu. İngiliz sigorta şirketi Direct Line 2024'te faaliyet kârının artacağını tahmin etmesinin ardından şirketin hisseleri %14.1 yükseldi.