Avrupa üniversitelerinde 'Filistin' protestoları: Polisten sert müdahale

Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi (UvA) ve Utrecht Üniversitesi ile Avusturya’daki Viyana Üniversitesi'nde öğrenciler, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışmalarını göstermek amacıyla protesto gösterileri düzenlendi.

Hollanda polisi, göstericilere sert şekilde müdahale ederken göstericilerin kamp kurduğu Amsterdam Üniversitesine ait Binnengasthuis binasına giden tüm yolları yaya ve araç trafiğine kapattı.

Bina içindeki göstericileri gözaltına alan polis, binayı tamamen boşalttı.

Eyleme ve gözaltına alınanlara destek vermek üzere Binnengasthuis binasına gelmeye çalışan yüzlerce gösterici, polisin müdahalesiyle geri püskürtüldü.

Binanın bulunduğu caddeye çıkan Rokin Caddesi'nde toplanan yüzlerce gösterici, "Refah'tan ellerini çek", "İşgali durdur", "Amsterdam soykırıma hayır diyor" ve "Birleşmiş halk asla yenilmez" sloganları attı.

Polisin sert müdahalede bulunduğu bazı göstericilerin yaralandığı görülürken, Rokin ve çevresinde gösteri yapmanın yasaklandığı uyarısı yapıldı.

Çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi, caddelerin yanı sıra kanallarda da konuşlandırıldı.

Güvenlik güçlerinin, eylemcileri durdurmak için dron, köpek ve göz yaşartıcı gaz kullandığı görüldü.

Aralarında öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin de olduğu Filistin destekçisi grup, 6 Mayıs pazartesi günü Amsterdam Üniversitesi'nin (UvA) Roeterseiland kampüsünde Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kurmuş ve gece yarısından sonra polis sert şekilde müdahale ederek 125 kişiyi gözaltına almıştı.

7 Mayıs'ta yeniden Roeterseiland kampüsünde toplanan göstericiler, daha sonra yürüyüşe geçerek, UvA'ya ait şehir merkezindeki Binnengasthuis binasında kamp kurmaya başlamıştı.

Polis, 8 Mayıs çarşamba günü göstericilere müdahale ederek çok sayıda Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Utrecht Üniversitesi'nde 50 gözaltı

Utrecht Üniversitesi Kütüphanesinin avlusunu işgal eden göstericiler, 7 Mayıs'ta binanın girişine barikat kurarak Filistin'i destekleyen pankartlar asmıştı.

Polis, alanı terk etmemeleri üzerine gece yarısına doğru göstericilere müdahale ederek 50 kişiyi gözaltına almıştı.

Filistin destekçisi göstericiler, dün yeniden Utrecht Üniversitesi'nde toplanmış ve polis, müdahale etme tehdidinde bulunmuştu.

Hollanda'daki öğrenciler, ülkedeki üniversitelerden İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmamasını, İsrailli kurumların ya da çalışanlarının içerisinde yer aldığı işbirliklerini sonlandırmasını ve bunu şeffaf bir şekilde yapmasını talep ediyor.

Avusturya

Viyana Üniversitesi'nin Altes AKH Kampüsü’nde üniversite öğrencilerinin çadır kurarak sürdürdüğü barışçıl gösteri, polis tarafından dağıtıldı.

Viyana Polisi, X’ten yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde düzenlenen operasyon kapsamında öğrencilerin çadırlarına el konulduğunu ve göstericilerin dağıtıldığını bildirdi.

Açıklamada, baskına ilişkin detayların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Eylemin ilk gününde "kampüs gösterisini" dağıtmak için bir gerekçe olmadığını açıklayan polisin beklenmedik bir şekilde düzenlediği baskına tepki göstermek ve öğrencilere destek olmak isteyen bir grup kampüs önünde toplandı.

Polisin kararına tepki gösteren grup, kampüsün önündeki kavşağı trafiğe kapatarak, oturma eylemi yaptı. "Utan Viyana polisi" sloganları atan grup, gözaltına alınan 3 göstericinin serbest bırakılmasını istedi.

Filistin gösterisi, Viyana Üniversitesinde 3 gün önce başlamıştı

Filistin’e destek vermek için ABD’nin Columbia Üniversitesi'nde başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan üniversite gösterilerine, Viyana Üniversitesi öğrencileri de 6 Mayıs Pazartesi Altes AKH Kampüsü’nde başlattıkları eylemle katılmıştı.

Dün, barışçıl bir şekilde süren Filistin’e destek gösterisine karşı İsrail yanlıları da gösteri düzenlemişti.

Avusturya Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch, Almanya’daki üniversitelerde Filistin’e destek gösterinin polis tarafından dağıtıldığını, Viyana’da da benzerinin yapılması gerektiğini açıklamıştı.

Viyana Üniversitesi de Filistin’e destek gösterisinden duyduğu rahatsızlığı bildirmişti.