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Avrupa'da 'yaz saati' sona eriyor

Avrupa ülkelerinde bu pazar günü 'yaz saati' uygulaması sona erecek.

Avrupa'da 'yaz saati' sona eriyor
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Avrupa 25 Mart 2018 tarihinde yeniden 'yaz saati' uygulamasına geçecek. 2018 Yılı yaz saati bitiş tarihi 28 Ekim olarak belirlendi.

ABD'de ise 'yaz saati' uygulaması bir hafta sonra bitecek. ABD'de 5 Kasım Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak. ABD'de 2018 yılında 'yaz saati' uygulaması 11 Mart Pazar günü başlayacak, 4 Kasım Pazar günü sona erecek.

Türkiye'de Danıştay'ın kararının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasa tasarısına eklenen bir maddeyle, kalıcı yaz saatinde karar yetkisi Bakanlar Kuruluna verildi. Yaz saatinde yetki Bakanlar Kurulunda Verilen önergeyle "Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir" hükmü yasaya eklendi.

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