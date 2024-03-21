Avrupalı liderler Gazze ve Ukrayna sınavında

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geliyor. AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak AB Liderler Zirvesi, iki gün sürecek.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık edeceği toplantıda, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de hazır bulunacak. Başta Ukrayna ve Gazze olmak üzere ağırlıklı olarak dış politika konularının görüşüleceği zirveye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.

Ukrayna’nın mühimmatı tükeniyor

Ukrayna'ya mühimmat yardımının hızlandırılması, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması başta olmak üzere genişleme, savunma, güvenlik ve tarım gibi çeşitli konuları görüşülecek. Zirvenin ilk kısmında yapılması planlanan Ukrayna oturumuna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy çevrim içi bağlanacak.

Ukrayna'daki durum, savaşın üçüncü yılına girmesiyle özellikle mühimmat stoklarının tükenmesi nedeniyle aciliyet arz ediyor. AB Konseyi Başkanı Michel, zirvenin gündemiyle ilgili liderlere gönderdiği mektupta, "En önemli görevimiz, Ukrayna'ya askeri yardımın hızla sağlanması ve Çekya'nın ki gibi son girişimlerden yola çıkarak Ukrayna'ya mühimmat tedarikinin ve teslimatının hızlandırılmasıdır.

Ek olarak, (Rusya'ya yönelik) yaptırımlarımızı etkili bir şekilde uygulamaya, ayrıca dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen karların kullanılmasına yönelik çabalarımızı ilerletmeye odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı. Gazze'deki insani durum ve İsrail ile Filistin arasında siyasi çözüm de liderlerin önemli gündem maddelerinden biri olacak.

AB ülkeleri farklı tutumları nedeniyle 5 ayı aşkın süredir ortak söylem ve tutum belirleyemedi. Bu kez ateşkes çağrısında bulunmaları bekleniyor. Ancak üst düzey AB yetkilisine göre, halen tam olarak hangi ifadenin kullanılacağı konusunda uzlaşmaya varılamadı.Yetkili, "Tartışma artık ateşkes çağrısı yapılıp yapılmamasıyla ilgili değil. Sorun, (Gazze'deki durumla ilgili) sorumluluğun kime yüklendiğine bağlı olarak (ateşkes çağrısının) tonlaması" ifadelerini kullandı.

Gözler Bosna Hersek kararında

Liderler, AB'nin genişlemesi konusunu da ele alacak. Bir önceki zirvede katılım müzakerelerine başlanması kararı alınan Ukrayna ve Moldova'nın katettiği aşama görüşülecek. Üst düzey AB yetkilisi, üyelik müzakerelerinin gelecek haftalarda başlayabileceğini belirtti. AB Komisyonu'nun 12 Mart'ta üyelik müzakerelerine başlanabileceği yönünde görüş bildirdiği Bosna Hersek'le ilgili karar da bekleniyor. Yetkili, üye ülkeler arasında görüşmelerin halen sürdüğünü söyledi.