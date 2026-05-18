Avrupa'nın en büyük nükleer santrali için tehlike uyarısı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki gerilimin tehlikeli boyuta ulaştığını belirterek Avrupa ülkelerine tansiyonun düşürülmesi için daha fazla çaba gösterme çağrısında bulundu.

Likhachev, Rusya'nın Nijnıy Novgorod kentinde yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Zaporijya Nükleer Santrali ile tesisin bulunduğu Energodar kentine yönelik onlarca saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

"Baskı giderek artıyor"

Ukrayna ordusunun santral çevresi ve Energodar bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını öne süren Likhachev, bölgedeki baskının her geçen gün arttığını ifade etti.

Kentte enerji altyapısının da zarar gördüğünü belirten Likhachev, "Şehir 11 saat boyunca elektrikten mahrum kaldı. Şimdi elektriği yeniden sağladık ancak zaman zaman kesintiler yaşanıyor." dedi.

"Avrupa gerilimi düşürmek için devreye girmeli"

Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durumun kritik bir aşamaya geldiğini savunan Rosatom Başkanı, Avrupa'ya çağrıda bulunarak, "Geri dönülmez noktaya gittikçe daha fazla yaklaşıyoruz ve şu anda tüm Avrupa'nın Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durumu yatıştırmak için çabalarını artırması gerekiyor. Durum, geri dönülmez noktaya doğru çok hızla ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Likhachev ayrıca santral çevresindeki gelişmeleri "ateşle oynamak" olarak nitelendirirken, bölgede radyasyon riskinin giderek arttığını söyledi.

"Durum, günden güne artan çok büyük radyasyon riski taşıyor. Biz durumun kontrol altında olması için her şeyi yapıyoruz. Bugün de durum kontrol altında" diyen Likhachev, santralde güvenlik önlemlerinin sürdüğünü belirtti.

Zaporijya çevresindeki gerilim sürüyor

Zaporijya Nükleer Santrali'nin resmi sosyal medya hesabından dün yapılan açıklamada da Ukrayna tarafından tesise topçu saldırısı düzenlendiği öne sürülmüştü.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olarak gösterilen tesis, Rus ordusunun Ukrayna savaşının başlamasının ardından Mart 2022'de kontrolüne geçmişti.