Trump'tan İran'a yeni tehdit: Zaman daralıyor, geriye hiçbir şey kalmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden İran’a yönelik sert bir mesaj yayımladı. Trump, paylaşımında “İran için zaman daralıyor, hızla hareket etmeleri gerekiyor; yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak” ifadelerini kullanarak Tahran yönetimine açık bir şekilde uyarıda bulundu.

ABD müzakereler için 5 ana şart öne sürdüğü iddia edilmişti

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre ABD, İran’a müzakereler için 5 ana şart öne sürdü.

ABD’nin İran’a ilettiği şartlar;

ABD tarafından tazminat ödenmemesi,

İran’daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD’ye teslim edilmesi,

İran’ın biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması,

İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması,

savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması olarak sıralandı.