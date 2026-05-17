Samsung’da kriz tırmanıyor: Grevin bedeli 66,9 milyar dolarlık kayıp

Güney Kore'de Samsung işçileri ikramiyede anlaşamayınca grev kararı alırken, hem küresel çip tedarikini hem de ülkenin ekonomisini sarsacak grev öncesi sendika ile şirket arasında son bir müzakere gerçekleşecek.

66,9 milyar dolarlık zarar için son fırsat

Şirket ve sendika arasında gelecek hafta başında müzakerelerin yeniden başlatılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, olası bir grevin ulusal ekonomiye 66,9 milyar dolar zarar vereceğini belirterek "Görüşmeler son fırsat. Bu toplantının ciddiyeti hafife alınmamalı" dedi.

Sendikalı çalışanlardan grev kararı

Sendikalı çalışanlar, 21 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar sürecek 18 günlük bir grev düzenlemeyi planladıklarını açıklamış ve performansa dayalı ikramiyelerin artırılmasını talep etmişti.

40 binden fazla çalışanın katılması beklenen grevin, şirkete yaklaşık 20,3 milyar dolara mal olabileceği ve yarı iletken tedariki dahil birçok sektöre zarar verebileceği değerlendiriliyor.

Tarafların, Güney Koreli şirketin "yapay zeka ile ilgili yarı iletken sektöründe elde ettiği kazançlara bağlı performansa dayalı primler" konusunda farklı görüşlere sahip olduğu biliniyor.