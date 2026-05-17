Samsung’da kriz tırmanıyor: Grevin bedeli 66,9 milyar dolarlık kayıp
Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung'da 40 bin işçi prim anlaşmazlığı nedeniyle 18 günlük greve gitmeye hazırlanırken, şirket ile sendika arasında müzakerelerin yeniden başlayacağı açıklandı. Hükümet olası bir grevin ülke ekonomisine 66,9 milyar dolar zarar verebileceğini belirterek 'son fırsat' için araya girerken olası grevin yarı iletken tedarik zincirini de etkileyeceği belirtiliyor.
Şirket ve sendika arasında gelecek hafta başında müzakerelerin yeniden başlatılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, olası bir grevin ulusal ekonomiye 66,9 milyar dolar zarar vereceğini belirterek "Görüşmeler son fırsat. Bu toplantının ciddiyeti hafife alınmamalı" dedi.
Sendikalı çalışanlar, 21 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar sürecek 18 günlük bir grev düzenlemeyi planladıklarını açıklamış ve performansa dayalı ikramiyelerin artırılmasını talep etmişti.
40 binden fazla çalışanın katılması beklenen grevin, şirkete yaklaşık 20,3 milyar dolara mal olabileceği ve yarı iletken tedariki dahil birçok sektöre zarar verebileceği değerlendiriliyor.
Tarafların, Güney Koreli şirketin "yapay zeka ile ilgili yarı iletken sektöründe elde ettiği kazançlara bağlı performansa dayalı primler" konusunda farklı görüşlere sahip olduğu biliniyor.