Samsung Electronics ve işçi sendikası arasında uzlaşma sağlanamadı

Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung Electronics ile işçi sendikası arasında yürütülen kar paylaşımı müzakereleri uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Şirket tarafından 13 Mayıs 2026 tarihinde yapılan açıklamada, hükümet destekli yürütülen görüşmelerin ardından sendikanın müzakerelerin çöktüğünü duyurduğu bildirildi.

Sendika üyeleri, 21 Mayıs ile 7 Haziran 2026 tarihleri arasında iş bırakma eylemi gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirket yönetimi, söz konusu kararın hissedarlar ve kamuoyu nezdinde endişe yarattığını belirterek diyaloğu sürdürme niyetini açıkladı. Sendika liderleri ise yönetimin grevi durdurma girişimlerine karşı hukuki süreç başlatacaklarını ifade etti.

Kar paylaşımı ve bonus talepleri

Taraflar arasındaki anlaşmazlık, yapay zeka uygulamalarında kullanılan bellek yongalarına yönelik talep artışı ile yükselen karların dağıtımında odaklanıyor. Sendika, yıllık işletme karının %15'inin çalışan ikramiyelerine ayrılmasını talep ediyor. Mevcut durumda yıllık maaşın %50'si ile sınırlı olan ikramiye üst sınırının kaldırılması isteniyor.

Samsung Electronics, 2026 yılının ilk çeyreğinde net karını önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık altı kat artırmıştı. Şirket payları, Çarşamba günü sabah seansında %0,2'lik bir yükseliş kaydetti. 2024 yılında gerçekleşen ilk grev dalgasının tam otomatik üretim tesislerindeki operasyonları etkilemediği kaydedilmişti. Piyasalar, 21 Mayıs tarihinde başlayacak sürecin üretim kapasitesi üzerindeki etkilerini izleyecek.