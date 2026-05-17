DSÖ'den küresel Ebola alarmı: Salgın başkentleri sardı! Tedavisi yok

Dünya Atlantik Okyanusu'nun ortasında bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüsü konuşurken, DSÖ Afrika'dan gelen verilerle ebola için alarma geçti.

Örgüt, onaylanmış aşısı veya tedavisi olmayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda’da giderek yayılan Ebola salgınını uluslararası öneme haiz halk sağlığı acil durumu ilan etti. Örgüt ebolanın nadir bir alt türünün tespit edilenden daha geniş bir alanda yayılıyor olabileceğini belirtti.

Sınır ötesi bulaşma, açıklanamayan toplu ölümler ve salgının ölçeğine ilişkin büyük belirsizlik nedeniyle uyarı DSÖ’nün en yüksek alarm seviyesi eşiğini aşarken, uyarı Uganda’nın başkenti Kampala ve 20 milyon nüfuslu Kongo’nun başkenti Kinşasa’da vakaların resmi olarak doğrulanmasının ardından geldi.

Durumu olağanüstü

Coğrafi genişleme, virüsün ilk tespit edildiği uzak maden bölgesinin çok ötesine yayıldığını doğrularken DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus durumu olağanüstü olarak nitelendirdi.

Ghebreyesus virüse karşı bir aşı veya tedavinin olmadığını hatırlatarak, salgının bildirilen vakalardan daha büyük olduğunu söyledi.

100'e yakın ölüm bildildi

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 16 Mayıs itibarıyla Kongo, Ituri eyaletinde sekiz laboratuvar onaylı vaka kaydetti. 336 şüpheli enfeksiyon ve 87 şüpheli ölüm bildirildi. Bununla birlikte Uganda, Kampala’da Kongo’dan gelen yolcular arasında iki vaka doğruladı. Bunlardan biri ölümle sonuçlandı. En az dört sağlık çalışanı da viral hemorajik ateşle uyumlu koşullarda hayatını kaybetti.

Sınırı kapatmanın ya da seyahat kısıtlamaları getirmenin virüsü önlemede etkisiz olacağını bildiren DSÖ, deneysel aşı ve tedavilerin acil klinik denemelerini talep etti.

Sağlık yetkilileri ise şu anda monoklonal antikorlar ve Gilead Sciences'ın antiviral ilacını potansiyel tedavi olarak değerlendiriyor. Ancak bu ilaçların hiçbiri Bundibugyo enfeksiyonları için onaylanmadı. Buna ek olarak, Moderna ve Oxford Üniversitesi'nin deneysel aşı adayları da inceleniyor.