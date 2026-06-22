Avustralya'dan tarihinin en büyük savunma ihracatı

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Avustralya, Kanada'ya 2,5 milyar Avustralya doları değerinde ufuk ötesi radar sistemi satışıyla ülke tarihinin en büyük savunma ihracatına imza attı.

Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanı Richard Marles, Kanada ile radar sistemi satışına ilişkin anlaşma yapıldığını duyurdu.

1000 kişilik istihdamı destekleyecek

Marles, 2,5 milyar Avustralya doları değerindeki anlaşmanın Avustralya'da yaklaşık 1000 doğrudan ve dolaylı istihdamı destekleyeceğini belirtti.

Anlaşmanın ekonomik boyutunun yanı sıra stratejik açıdan da önem taşıdığını ifade eden Marles, "Bu anlaşma, Canberra ile Ottawa'yı savunma sanayisi alanında daha güçlü ortaklar haline getiriyor" dedi.

Radar teknolojisinin ilk yurt dışı satışı

Söz konusu anlaşma, Avustralya'nın geliştirdiği radar teknolojisinin yurt dışına ilk ihracatı olacak.

Radar sisteminin, Kanada'nın Arktik bölgesindeki gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanıyor.

Avustralya'da geliştirilen ufuk ötesi radar teknolojisi, ülke sınırlarından 3 bin kilometreye kadar gözetleme yapabilme kapasitesine sahip.