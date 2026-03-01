Ayetullah Ali Rıza Arafi kimdir?

İran devlet televizyonunu Ayetullah Ali Rıza Arafi'nin geçici olarak yeni lider olduğunu duyurdu. Arafi'nin gelişi sonrası hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. İşte Arafi'nin biyografisi...

Ayetullah Arafi kimdir?

Ali Rıza Arafi, 1959 yılında İran’ın Meybod kentinde doğmuştur. Dini eğitimini Kum’daki medreselerde tamamlamıştır. Eğitim hayatının ardından İran’daki dini kurumlarda çeşitli görevler üstlenmiştir.

Arafi, İran’daki medrese sisteminin yönetiminde yer almış ve bu alanda idari sorumluluklar yürütmüştür. Ayrıca Uzmanlar Meclisi Başkan Yardımcılığı, Anayasayı Koruyucular Konseyi üyeliği ve El-Mustafa Uluslararası Üniversitesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Ali Hamaney ile yakın çalıştığı ifade edilen Arafi, Moskova ve Vatikan’a yaptığı diplomatik temaslarla da gündeme gelmiştir. Arafi’nin siyasi ve dini konulardaki tutumunun görece temkinli olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır.