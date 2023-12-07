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Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Azerbaycan'da 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.

Haber Merkezi
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Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 08.16'da meydana gelen depremin merkez üssünün Hazar Denizi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 5,6 büyüklüğündeki depremin, 68 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Deprem, başkent Bakü'de de hissedildi.

Depremin ardından hasar veya can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.