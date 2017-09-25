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BAE, ilk nükleeri tamamlamak üzere

BAE'nin ilk nükleer enerji santralinin yüzde 96'sının tamamlandığı belirtildi.

BAE, ilk nükleeri tamamlamak üzere
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ilk nükleer enerji santralini tamamlamak üzere olduğunu bildirdi.

BAE Enerji Bakanı Süheyl Al Mazrouei, ilk nükleer enerji santralinin yüzde 96'sının tamamlandığını söylerken, 2050 yılından itibaren ülke enerjisinin yüzde 50'sinin nükleer kaynaklı olacağını belirtti.

2009 yılında başlayan santralin yaklaşık 20 milyar dolara mal olması bekleniyor. Santralde ilk ünitenin 2020 yılında devreye girmesi bekleniyor.

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