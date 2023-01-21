BAE ve İtalya Dışişleri bakanları, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, bugün gerçekleştirdiği Mısır ziyareti öncesi BAE Dışişleri Bakanı Bin Zayid ile telefonda görüştü.

Bakanların, ortak öneme sahip bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkilerin güçlendirilmesi meselesini ele aldığı kaydedildi.

Tajani yarın Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile bir araya gelecek

Öte yandan Mısır resmi haber ajansı MENA'da yer alan haberde, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin, İtalyan mevkidaşı Tajani ile yarın başkent Kahire'de bir araya gelerek uluslararası ve bölgesel meseleleri ele alacağı ve ardından bir basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

İtalyan haber ajansı da Tajani'nin, Roma ile Kahire arasındaki ikili ilişkiler, Libya krizi ve düzensiz göçmen meselesini görüşmek üzere cumartesi ve pazar günü Mısır'a iki günlük resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Tajani'nin Mısır ziyareti, İtalyan doktora öğrencisi Giulio Regeni'nin (28), Mısır'da 2016'da cinayete kurban gitmesinden bu yana, bir İtalyan dışişleri bakanının bu ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak öne çıkıyor.

Regeni'nin ölümü İtalya ve Mısır arasında zaman zaman ilişkilerin gerilmesine yol açıyor. İtalyan kamuoyu ve makamları, Mısırlı yetkililerden, Regeni'nin nasıl hayatını kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor.