Başbakanlık adayı Elif Eralp Almanya’da seçime damga vurdu
Berlin eyalet meclisi seçimini, başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti kazandı. Başbakan Merz'in genel başkanı olduğu CDU, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde seçim barajının altına indi. CDU-SPD koalisyonu ise toplam 57 sandalyeyle çoğunluğun gerisinde kalıyor.
Almanya'da Berlin eyalet meclisi seçiminde, ilk sonuçlara göre başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, yüzde 25,5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. Berlin Eyalet Seçim Kurulu’nun verilerine göre, 4 bin 114 sandık bölgesinden 3 bin 807'sinin sonuçları bildirildi. Kamu yayıncısı ARD'nin açıkladığı tahmini sonuçlara göre, başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, yüzde 25,5 oyla seçimi ilk sırada tamamladı.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 18,9 ile ikinci sırada yer alırken Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 16,1 oy aldı. Yeşiller’in oy oranı yüzde 14,3, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oy oranı yüzde 12,1 olarak bildirildi. Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW) yüzde 4,7 ile yüzde 5 seçim barajının altında kaldı. Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oy oranı ise yüzde 2,6 oldu. Sol Parti, 2023'teki seçime göre oy oranını 13,3 puan artırdı. CDU 9,3, SPD 6,3 ve Yeşiller 4,1 puan kaybederken, AfD oy oranını 7 puan artırarak Berlin'de şu ana kadarki en yüksek oy oranına ulaştı.
Berlin'de mevcut koalisyon çoğunluğu kaybediyor
Sandalye dağılımı tahminine göre, 159 üyeden oluşması öngörülen eyalet meclisinde Sol Parti’nin 47, CDU'nun 35, AfD'nin 29, Yeşiller’in 26 ve SPD'nin 22 milletvekiliyle temsil edilmesi bekleniyor. Bu dağılıma göre hiçbir parti, mutlak çoğunluk için gereken 80 sandalyeye tek başına ulaşamıyor. Mevcut CDU-SPD koalisyonu ise toplam 57 sandalyeyle çoğunluğun gerisinde kalıyor. Olası Sol Parti-SPD-Yeşiller ittifakı 95, CDU-SPD-Yeşiller ittifakı ise 83 sandalyeyle meclis çoğunluğunu sağlayabiliyor.
CDU barajın altında kaldı
Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Seçim Kurulu’nun verilerine göre, 1974 sandık bölgesinden 1951'inin sonuçları açıklandı. ARD'nin açıkladığı tahmini sonuçlara göre, eyalette AfD yüzde 38,3 oyla birinci, SPD yüzde 35,4 ile ikinci sırada yer aldı. Sol Parti’nin oy oranı yüzde 6,5, Yeşiller’in yüzde 5,6 olarak hesaplandı. Başbakan Friedrich Merz'in genel başkanı olduğu CDU ve BSW yüzde 4,9'ar oyla yüzde 5 seçim barajının altında kalırken FDP yüzde 1 oy aldı. AfD, 2021'deki seçime göre oy oranını 21,6 puan artırarak iki kattan fazla yükseltti. SPD 4,2, CDU ise 8,4 puan kaybetti. Bu oranlar, CDU'nun eyalet meclisi dışında kalabileceğine işaret ederken, hem CDU'nun hem de BSW'nin barajın hemen altında bulunması, sandalye dağılımı açısından önem taşıyor.
AfD tek başına çoğunluğa ulaşamıyor
ARD'nin sandalye dağılımı tahminine göre, 71 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'nin 32, SPD'nin 29, Sol Parti ve Yeşillerin 5'er milletvekiliyle temsil edilmesi öngörülüyor. Bu dağılımda AfD, mutlak çoğunluk için gereken 36 sandalyenin 4 gerisinde kalıyor. Mevcut SPD-Sol Parti koalisyonu toplam 34 sandalyeyle çoğunluğa ulaşamazken, Yeşiller’in de katılacağı üçlü bir ittifak 39 sandalyeyle çoğunluğu sağlayabiliyor.
Irkçılığa karşı mücadele edilmeli
Almanya'da Berlin eyalet meclisi seçimlerini tarihi bir başarıyla kazanan Sol Partinin başbakan adayı Elif Eralp'in annesi Hülya Eralp kızının elde ettiği başarıdan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Kızının başarısının Berlin açısından tarihi bir anlam taşıdığını ifade eden Hülya Eralp, "Elif kendisi de söyledi, tarihe geçti. Berlin tarihinde göçmen kökenli bir siyasetçi olarak böyle bir başarı elde etmesi çok önemli. Başkentte böyle bir başarı gerçekten çok güzel bir şey" dedi.
Kızının siyasete ve insan haklarına ilgisinin çocukluk yıllarından itibaren şekillendiğini anlatan Eralp, kendisinin ve eşinin Almanya'ya geldikleri dönemden bu yana ırkçılığa karşı mücadele ettiklerini ve göçmenlere destek verdiklerini aktardı. Kızının hukukçu olmasının da tesadüf olmadığını dile getiren Hülya Eralp, Elif'in küçük yaşlardan itibaren adalet konusunda hassas olduğunu söyledi. Hülya Eralp, Almanya'daki göçmenlere de kendi haklarına sahip çıkmaları ve ırkçılığa karşı mücadele etmeleri çağrısında bulundu.