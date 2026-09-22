Başbakanlık adayı Elif Eralp Almanya’da seçime damga vurdu

Almanya'da Berlin eya­let meclisi seçimin­de, ilk sonuçlara gö­re başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, yüz­de 25,5 oy oranıyla ilk sıra­da yer aldı. Berlin Eyalet Se­çim Kurulu’nun verilerine göre, 4 bin 114 sandık bölge­sinden 3 bin 807'sinin sonuç­ları bildirildi. Kamu yayıncı­sı ARD'nin açıkladığı tahmini sonuçlara göre, başbakanlığa Elif Eralp'i aday gösteren Sol Parti, yüzde 25,5 oyla seçimi ilk sırada tamamladı.

Hristi­yan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 18,9 ile ikinci sı­rada yer alırken Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüz­de 16,1 oy aldı. Yeşiller’in oy oranı yüzde 14,3, Sosyal De­mokrat Parti’nin (SPD) oy oranı yüzde 12,1 olarak bildi­rildi. Sosyal Adalet ve Ekono­mik Anlayış İttifakı (BSW) yüzde 4,7 ile yüzde 5 seçim barajının altında kaldı. Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oy oranı ise yüzde 2,6 oldu. Sol Parti, 2023'teki seçime göre oy oranını 13,3 puan artırdı. CDU 9,3, SPD 6,3 ve Yeşiller 4,1 puan kaybederken, AfD oy oranını 7 puan artırarak Ber­lin'de şu ana kadarki en yük­sek oy oranına ulaştı.

Berlin'de mevcut koalisyon çoğunluğu kaybediyor

Sandalye dağılımı tahmini­ne göre, 159 üyeden oluşma­sı öngörülen eyalet meclisin­de Sol Parti’nin 47, CDU'nun 35, AfD'nin 29, Yeşiller’in 26 ve SPD'nin 22 milletvekiliyle temsil edilmesi bekleniyor. Bu dağılıma göre hiçbir parti, mut­lak çoğunluk için gereken 80 sandalyeye tek başına ulaşamı­yor. Mevcut CDU-SPD koalis­yonu ise toplam 57 sandalyeyle çoğunluğun gerisinde kalıyor. Olası Sol Parti-SPD-Yeşiller it­tifakı 95, CDU-SPD-Yeşiller it­tifakı ise 83 sandalyeyle meclis çoğunluğunu sağlayabiliyor.

CDU barajın altında kaldı

Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Seçim Kurulu’nun ve­rilerine göre, 1974 sandık böl­gesinden 1951'inin sonuçları açıklandı. ARD'nin açıkladığı tahmini sonuçlara göre, eyalet­te AfD yüzde 38,3 oyla birinci, SPD yüzde 35,4 ile ikinci sıra­da yer aldı. Sol Parti’nin oy ora­nı yüzde 6,5, Yeşiller’in yüzde 5,6 olarak hesaplandı. Başba­kan Friedrich Merz'in genel başkanı olduğu CDU ve BSW yüzde 4,9'ar oyla yüzde 5 seçim barajının altında kalırken FDP yüzde 1 oy aldı. AfD, 2021'de­ki seçime göre oy oranını 21,6 puan artırarak iki kattan faz­la yükseltti. SPD 4,2, CDU ise 8,4 puan kaybetti. Bu oranlar, CDU'nun eyalet meclisi dışın­da kalabileceğine işaret eder­ken, hem CDU'nun hem de BSW'nin barajın hemen altın­da bulunması, sandalye dağılı­mı açısından önem taşıyor.

AfD tek başına çoğunluğa ulaşamıyor

ARD'nin sandalye dağılımı tahminine göre, 71 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'nin 32, SPD'nin 29, Sol Parti ve Yeşil­lerin 5'er milletvekiliyle tem­sil edilmesi öngörülüyor. Bu dağılımda AfD, mutlak çoğun­luk için gereken 36 sandalye­nin 4 gerisinde kalıyor. Mev­cut SPD-Sol Parti koalisyonu toplam 34 sandalyeyle çoğun­luğa ulaşamazken, Yeşiller’in de katılacağı üçlü bir ittifak 39 sandalyeyle çoğunluğu sağla­yabiliyor.

Irkçılığa karşı mücadele edilmeli

Almanya'da Berlin eyalet meclisi seçimlerini tarihi bir başarıyla kazanan Sol Partinin başbakan adayı Elif Eralp'in annesi Hülya Eralp kızının elde ettiği başarıdan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Kızının başarısının Berlin açısından tarihi bir anlam taşıdığını ifade eden Hülya Eralp, "Elif kendisi de söyledi, tarihe geçti. Berlin tarihinde göçmen kökenli bir siyasetçi olarak böyle bir başarı elde etmesi çok önemli. Başkentte böyle bir başarı gerçekten çok güzel bir şey" dedi.

Kızının siyasete ve insan haklarına ilgisinin çocukluk yıllarından itibaren şekillendiğini anlatan Eralp, kendisinin ve eşinin Almanya'ya geldikleri dönemden bu yana ırkçılığa karşı mücadele ettiklerini ve göçmenlere destek verdiklerini aktardı. Kızının hukukçu olmasının da tesadüf olmadığını dile getiren Hülya Eralp, Elif'in küçük yaşlardan itibaren adalet konusunda hassas olduğunu söyledi. Hülya Eralp, Almanya'daki göçmenlere de kendi haklarına sahip çıkmaları ve ırkçılığa karşı mücadele etmeleri çağrısında bulundu.