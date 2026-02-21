Baykal Gölü’nde facia! Tur aracı buz kırılınca göle düştü: 8 turist hayatını kaybetti

Dünyanın en derin gölü olarak bilinen Baykal Gölü’nde turistleri taşıyan bir tur aracı trajik bir kazaya karıştı. Rusya’nın İrkutsk bölgesinde buzla kaplı göl yüzeyinde yapılan tur sırasında buzun kırılması sonucu araç suya gömüldü. Kazada sürücü dahil 8 kişi hayatını kaybederken, yalnızca 1 kişinin kurtulduğu açıklandı.

Araç gölün dibini boyladı

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, kaza Baykal Gölü’nün buzla kaplı yüzeyinde düzenlenen tur sırasında meydana geldi. Turistleri taşıyan araç, Hoboy Burnu yönünde ilerlerken buz tabakasının kırılması sonucu gölün içine düştü.

Olayın ardından bölgeye acil kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak araçta bulunan kişilerin büyük bölümü kazadan sağ kurtulamadı.

Yetkililer, kazada araç sürücüsü dahil toplam 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin ise kurtarıldığını bildirdi.

Turistlerin Çin’den geldiği iddia edildi

Yerel yetkililer, araçta bulunan turistlerin Çin’den gelen ziyaretçiler olduğunu açıkladı. Kazaya ilişkin resmi soruşturma başlatılırken, buz kalınlığı ve güvenlik önlemlerinin yeterliliği de incelemeye alındı.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netleşeceğini belirtti.

Baykal Gölü’nde buz turları popüler ama riskli

Sibirya’da bulunan Baykal Gölü, kış aylarında tamamen donarak kalın bir buz tabakasıyla kaplanıyor. Bu dönemde turistler, göl üzerinde araçlarla yapılan özel turlara yoğun ilgi gösteriyor.

Ancak uzmanlar, buz kalınlığının her bölgede aynı seviyede olmadığını ve ani kırılmaların ciddi risk oluşturabileceğini vurguluyor.

Rus yetkililer, kazanın ardından olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Güvenlik prosedürlerine uyulup uyulmadığı, tur organizasyonunun yetkilendirilmiş olup olmadığı ve hava koşullarının etkisi detaylı şekilde incelenecek.