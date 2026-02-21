Uygun fiyatlı tavuk markası davalık oldu: Satış rekoru kırmıştı

ABD merkezli perakende devi Costco, 4,99 dolara sattığı ünlü döner tavuğu nedeniyle bir kez daha toplu davayla gündeme geldi. Nebraska eyaletinin Fremont kentinde bulunan bir işleme tesisinde salmonella oranlarının yüksek çıktığı iddia edildi.

Salmonella oranı yüzde 15’i aştı

Dava dosyasına giren bilgilere göre, test edilen bütün tavukların yüzde 9,8’inden fazlasında salmonella tespit edildi. Tavuk parçalarında ise bu oranın yüzde 15,4’e kadar yükseldiği öne sürüldü. İddialara konu edilen tesisin davada sanık olarak yer almadığı belirtildi.

Tüketicilere “bilgilendirme yapılmadı” iddiası

Missouri eyaletinde yaşayan Lisa Taylor, St. Louis bölgesindeki mağazalardan düzenli alışveriş yaptığını belirterek, olası bulaşma riskleri konusunda müşterilerin uyarılmadığını savundu. Taylor, 2019’dan bu yana ürünü satın alan tüketiciler adına tazminat ve üç katı zarar talebinde bulunuyor.

Satış rakamı 157 milyonu geçti

Costco ise 2025 yılında dünya genelinde 157 milyondan fazla Kirkland Signature döner tavuk sattığını açıkladı.

Şirket, geçtiğimiz ay açılan ayrı bir davada da ürünün “koruyucu içermez” şeklinde pazarlanmasına rağmen sodyum fosfat ve karragenan içerdiği iddiasıyla suçlanmıştı. Davacılar, bu ifadenin tüketicileri yanılttığını öne sürüyor.