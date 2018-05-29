Belçika'da silahlı saldırı: 2'si polis 3 ölü
Belçika'nın Liege kentinde gerçekleşen silahlı saldırıda iki polis ve bir vatandaş hayatını kaybetti.
Belçika'nın Liege kentinde sabah saatlerinde, Liege şehrinin merkezinde bir saldırgan yoldan geçen iki polis memuruna ateş açtı.
Saldırı sonucu iki polis ve bir vatandaş hayatını kaybetti.
Bölgede bulunan bir lisede görevli kadını rehin alan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Belçika polisi çok sayıda ambulansın sevk edildiği olay yerinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu.
Kaynak: AA