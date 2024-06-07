Berlin polisinden sessiz yürüyüş

Almanya’nın Mannheim kentinde 31 Mayıs tarihinde bir mitinge katılanlara saldıran Afgan kökenli Sülaiman A.'yı durdurmak isteyen polis memuru Rouven Laur, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Laur, başkent Berlin'de polis memurlarının sessiz yürüyüşüyle anıldı.

Almanya’da polisler, Alman Polis Birliği (DPolG) ve Polis Birliği’nin (GdP) birlikte düzenlediği yürüyüş için Potsdammerplatz Meydanı'nda toplanıldı. Program öncesinde DPolG ve GdP tarafından yapılan açıklamada, anma törenine ve yürüyüşe katılmak isteyen polislerin üniformalı ve silahsız gelmeleri, sessiz yürüyüşün araçsallaştırılmaması için yürüyüş esnasında herhangi bir pankart, flama veya bayrak taşınmaması istendi.

Potsmdammer Meydanı'nda başlayan yürüyüşe, Berlin Belediye Başkanı Kai Wagner, Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı İris Spranger’ın yanı sıra bazı milletvekilleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, çok sayıda polis, polis yakını ve vatandaş katıldı.

Potsmdammer Meydanı'nda Mannheim kentinin bağlı olduğu Baden-Württembeg eyalet temsilciliği önüne gelen eylemciler, eyalet temsilciliği önünde öldürülen genç polis için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Berlin polis şefleri, Rouven Laur için konulan çelenk önünde taziyeleri kabul etti. Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş saldırının gerçekleştirildiği Mannheim kentinin bağlı olduğu Baden-Württembeg eyalet temsilciliği önünde sona erdi.

Sessiz yürüyüşe katılan ve ardından polis şeflerine taziyelerini sunan SPD Milletvekili Derya Çağlar, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden polis için sessiz bir yürüyüş düzenlendiğini ve 5 binin üzerinde kişinin yanı sıra Belediye Başkanı, İçişleri Bakanının da yürüyüşe katıldığını söyledi. Yürüyüşün çok önemli bir mesaj verdiğini söyleyen Çağlar, “Burada saldırıyı kınayan çok sayıda Müslüman var. bir kişinin yaptığı bir olayı herkese yormamak lazım. Müslüman olan polisler de var. Onların adına hep beraber bu saldırıyı kınamak için bulunuyoruz” dedi.