Berlin'deki Filistin eyleminde 20 gözaltı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Prenzlauerberg semtindeki Schönhauser Allee metro istasyonunun önünde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için binlerce kişi toplandı.

Daha sonra şehir merkezine yürüyen göstericiler, “İsrail çocukları öldürüyor”, “İsrail terör devleti”, “Ateşkes şimdi”, “Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor” şeklinde slogan attı.

İsrail’in Gazze’deki Nusayrat Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıya tepki gösterilen eylemde, üzerinde “Kırmızı çizginiz nerde”, “Soykırımı durdurun”, “Açlığı silah olarak kullanmak savaş suçudur”, “İsrail çocukları öldürdüğü için BM tarafından kara listeye alındı” ve “Gazze’deki soykırım hepimizi etkiliyor” yazan döviz ve pankartlar taşındı.

20 gözaltı

Yürüyüş güzergahında bir grup, iki kez İsrail bayrağı açtı. Polis ve bazı göstericiler, Filistin eylemine katılanlar ile bu kişiler arasına girdi. Berlin Polis Sözcüsü Anja Dierschke, değişik sebeplerden dolayı 20’nin üzerinde göstericinin gözaltına alındığını kaydetti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş Alexander Platz metro istasyonu yakınında son buldu.