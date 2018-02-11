Beyaz Saray'dan Kalın-McMaster görüşmesi ile ilgili açıklama

11 Şubat 2018

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, dün ve bugün İstanbul'u ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından yapılan bilgilendirmede, Türkiye ve ABD'nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkilerinin teyit edildiği ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetlerinin ele alındığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu dile getirildi.

Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konuların detaylı biçimde ele alındığı ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yollarının araştırıldığı kaydedildi.

Beyaz Saray'dan açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, terörle mücadeleyi genişletecek çözüm arayışlarının ele alındığı belirtildi. Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun süredir devam eden stratejik ortaklığa vurgu yapıldı. İki ülkenin öncelikleri ve kaygılarının tartışıldığı duyuruldu.

Müttefik olarak Türk-Amerikan ilişkileri, ortak stratejik güçlükler ve bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu açıklandı.

Kalın ve McMaster'ın, iki ülke ilişkilerini etkileyen konuları bütünüyle ele alındığı, "Her türlü terörizme karşı ortak mücadeleyi genişletmenin yolları arandı" denildi.