Beyin çipi teknolojisinde yeni dönem: Ameliyatsız sistemler geliyor

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Elon Musk'ın Neuralink'i beyin çipi teknolojisinin simgesi haline geldi. Ancak sektör beyne implant yerleştirmeden çalışan beyin-bilgisayar arayüzlerine (BCI) yöneliyor. Birçok şirket, beyin çipi teknolojisin ameliyat gerektirmeden milyonlarca kullanıcıya ulaşabileceğine inanıyor.

Beyin sinyalleriyle cihaz kontrolü

BCI teknolojisi, beyin sinyallerini analiz ederek bilgisayar, protez veya diğer elektronik cihazların düşünce yoluyla kontrol edilmesini sağlıyor. ALS ve felç gibi nörolojik hastalıklara sahip kişilerin hem iletişim kurmasına hem de cihazları kullanmasına yardımcı oluyor.

Yapay zekada ise beyin sinyallerinin daha doğru analiz edilmesini sağlayarak bu teknolojinin ilerlemesini hızlandırıyor. Uzmanlar, gelecekte yapay zeka sistemleri ve robotların düşünceyle kontrol edilebileceği bir dönemin kapısını aralayabileceğini değerlendiriyor.

Beyin çipi teknolojisi artık ülkeler arasındaki teknoloji rekabetinin de önemli başlıklarından biri haline gelirken Çin, BCI teknolojisini stratejik sektör olarak belirledi. Ülkede geliştirilen bazı beyin arayüzü sistemleri ticari kullanım onayı alırken, StairMed, NeuroXess ve BrainCo gibi şirketler hem implant hem de ameliyat gerektirmeyen çözümler üzerinde çalışıyor.

BrainCo kitlesel pazarı hedefliyor

Harvard'da kurulan BrainCo, FDA onaylı biyonik eller ve giyilebilir nöroteknoloji ürünleri geliştirirken, beyin sinyallerini okuyabilen yapay zeka destekli sensörler üzerinde de çalışıyor.

Şirketin yol haritası önce sağlık alanına, ardından DEHB ve depresyon gibi nörolojik rahatsızlıklara, son aşamada ise tüketici elektroniğine odaklanıyor. Uzun vadede geliştirdiği BCI platformunu diğer teknoloji şirketlerine lisanslamayı planlıyor.

Yatırımcılar ikiye bölündü

Ancak sektörde implant gerektiren sistemlerle ameliyatsız çözümler arasında görüş ayrılığı bulunuyor. Bazı uzmanlar beyne yerleştirilen implantların yeterli performansı sağlayabileceğini savunurken, diğerleri ultrason ve gelişmiş sensör teknolojileri sayesinde cerrahi müdahale gerektirmeyen sistemlerin daha geniş kullanıcı kitlesine ulaşacağını düşünüyor.

Jefferies de son analizinde hem implant teknolojilerinin hem de ultrason tabanlı yeni nesil yöntemlerin sektörün en umut vadeden alanları arasında yer aldığını belirtti.

Çin devlet desteğiyle ilerliyor

ABD'de sektör daha çok milyarder yatırımcılar ve girişim sermayesi fonları tarafından desteklenirken, Çin merkezi hükümetin stratejik planlarıyla ilerliyor.

Pekin yönetimi 2027'ye kadar önemli teknolojik atılımlar hedeflerken, yerel yönetimler de araştırma merkezleri, hastaneler ve üniversitelerle ortak projeler yürütüyor. Çin ayrıca BCI teknolojileri için özel bir sigorta kategorisi oluşturarak klinik kullanımın yaygınlaşmasını destekliyor.

Uzmanlara göre beyin-bilgisayar arayüzleri önümüzdeki yıllarda yalnızca sağlık sektörünü değil, yapay zeka, robotik ve tüketici elektroniğini de dönüştürebilecek potansiyele sahip. Ancak kişisel verilerin korunması, etik kurallar ve kullanıcı gizliliği halen tartışma konusu.