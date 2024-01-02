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Beyrut'ta patlama meydana geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen "Dahiye"de patlama meydana geldiği belirtildi. Lübnan resmi haber ajansı, İsrail’e ait bir insansız hava aracının Beyrut’ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenlediğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde şiddetli bir patlama yaşandı.

Henüz kaynağı belirlenemeyen patlamada bir aracın ateş aldığı ve çevrede büyük hasarın meydana geldiği kaydedildi.