Memur ve emeklinin temmuz zammı ne olacak? Memur-Sen'den açıklama geldi

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi maaş zammı için temmuz ayına odaklandı. Memur ve emekli zammı oranları enflasyona göre belirlenecek. 2024 yılının ikinci yarısında toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklileri yüzde 10’luk zammı hak etti. TÜİK Nisan ayı enflasyonunu 3,18 olarak açıklarken geride kalan 4 ayda toplam enflasyon yüzde 18,70 oldu. 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklilerin maaş hesaplamaları yapıldı. Memur ve emekli maaşlarında Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları belirleyici olacak.

Son olarak Merkez Bankası enflasyon tahminini 2 puan artışla yüzde 38’e güncellediğini duyurdu. Merkez Bankası'nın nisan ayı Piyasa Katılımcıları anketinde de enflasyon tahmini mayıs için yüzde 3, haziran ayı için yüzde 2,54 oldu. Bu tahminler gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25 olacak. Bu da SSK ve Bağ-Kur emeklisine bu oranda zam yapılması anlamına geliyor.

Memur-Sen'den açıklama: Memur ve emeklinin zam oranı ne kadar olacak?

NTV'nin haberine göre, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını söyledi. Toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte memur ve memur emeklisinin temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını belirtti. Ancak önemli olanın enflasyonu kontrol altına almak olduğunu söyledi.

Yalçın, "Beklentimiz enflasyonun aşağı çekilmesidir çünkü bu artan şey bizim alım gücümüzü artırmıyor. Bizim cebimizdekini artırıyor gibi gözüküyor ama aslında alım gücümüz düşüyor" değerlendirmesinde bulundu.