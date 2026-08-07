Bilim insanları yapay zeka kullanarak yeni virüsler tasarladı

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ABD'deki Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, yapay zekayı kullanarak laboratuvarda çoğalabilen virüsler geliştirdi.

Science dergisinde yayımlanan araştırmada, yapay zeka sohbet robotlarının temelini oluşturan büyük dil modellerine benzer şekilde çalışan "genom dil modelleri" kullanılarak bakterileri enfekte eden bakteriyofaj virüslerinin genetik yapısı sıfırdan tasarlandı.

Bu yöntemle ortaya çıkan 16 yeni yaşayabilir virüs oluşturulurken, üretilen bu virüsler bir petri kabında E. coli bakterisi ile karşı karşıya getirildi. Virüslerin bir kısmı iki farklı E. coli türünün direncini yenebildi.

Araştırmacılar, bu virüslerin insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığını kaydetti.