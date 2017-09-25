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BM'den 'IKBY referandumu' açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, IKBY tüm tepkilere rağmen düzenlediği referandumun bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyelinden endişe duyduğunu bildirdi.

BM'den 'IKBY referandumu' açıklaması
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Irak'ın eğemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğine saygı duyduğunu söyledi.

Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında öne çıkan bütün sorunların "diyalog ve uzlaşı" yoluyla çözülmesi gerektiğini bir kez daha yineleyen Dujarric, "Genel Sekreter, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bugün düzenlediği referandumun bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyelinden endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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